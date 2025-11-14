أسباب زيادة الشعور بالتعب والنعاس في الشتاء

يعاني كثيرون من الشعور بالتعب والنعاس وانخفاض الطاقة، في فصل الشتاء، دون معرفة أسباب ذلك.

وأظهرت دراسة، نشرها موقع "تايمز أوف انديا"، أن انخفاض ضوء النهار يسبب اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، وزيادة إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النعاس، ما ينعكس على طاقة الإنسان.

ويؤدي عدم التعرض لأشعة الشمس إلى نقص في إنتاج "فيتامين د"، وهو عنصر أساسي للحفاظ على الطاقة والمزاج. وانخفاض مستوياته قد يسبب التعب وضعف العضلات، وحتى أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي.

كما يؤدي انخفاض ضوء الشمس إلى تقليل إنتاج السيروتونين، ما ينعكس سلبًا على المزاج والطاقة. ويمكن مواجهة ذلك من خلال النشاط البدني المنتظم، والتواصل الاجتماعي، والاستماع للموسيقى.

ونصح الخبراء بقضاء المزيد من الوقت في الخارج عند ظهور أشعة الشمس، وتناول أطعمة غنية بـ “فيتامين د" مثل السلمون والحليب المدعّم، للتغلب على هذا الإرهاق، إضافة إلى الالتزام بجدول ثابت للنوم.