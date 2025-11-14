بعد وصولها للمنازل والمدارس والمطارات .. اليابان تسمح بإطلاق النار على الدببة

أجازت السلطات اليابانية للشرطة، اعتباراً من الخميس، إطلاق النار على الدببة، وذلك عقب سلسلة هجمات قاتلة وقعت مؤخراً.

ومنذ أبريل الماضي، تسببت الدببة في مقتل 13 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، وهو رقم قياسي.

وتتلقى السلطات تقارير شبه يومية عن اقتحام دببة للمنازل، أو تجولها قرب المدارس والمتاجر الكبرى والمطارات.

وقال مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس، إن التعديل الذي يتيح استخدام الأسلحة النارية في التعامل مع الدببة دخل حيز التنفيذ الخميس.

جاء ذلك بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن المسدسات التي كانت الشرطة تستخدمها لهذه الغاية ليست فعالة.

وشكّلت قضية الدببة أزمة في اليابان لدرجة أن السفارة الأميركية في طوكيو أصدرت الأربعاء "تحذيرا من مخاطر الحياة البرية" دعت فيه مواطنيها لعدم التجوّل منفردين في المناطق التي اُبلغ فيها عن ظهور دببة.

وأصدرت السلطات البريطانية لمواطنيها تحذيرا مماثلا.

ويرى متخصصون أن المشكلة الرئيسية تتمثل في الزيادة الكبيرة لأعداد الدببة التي تنمو بسرعة بسبب وفرة الغذاء، وأيضاً بسبب الانحسار السكاني المستمر في المناطق الريفية على تخوم الغابات والجبال، مما أدى إلى طمس الحدود بين المناطق البرية والمناطق السكنية.