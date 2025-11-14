يحتفل اليوم بعامه الـ 77.. كيف يقضي ملك بريطانيا نهاره وماذا يأكل ولماذا يربّي الدجاج ؟ ( صور )

يحتفل ملك بريطانيا تشارلز الثالث اليوم الجمعة، بعيد ميلاده السابع والسبعين، وتناولت العديد من المواقع الإخبارية البريطانية، والعالمية، معلومات جديدة ومثيرة تلبي رغبات الفضوليين حول حياة الملك وكيف يمضي يومه.

وفي الحقيقة ثمة الكثير من الطريف والجديد والغريب في هذه المعلومات:

1 يحرص الملك تشارلز منذ سنوات على اتباع حمية غذائية صارمة وقاسية، والتقيد بروتين يومي من التمارين الرياضية المنتظمة، وفي الـ77 من عمره، ما زال يحافظ على وزنه ( 72 كيلوغراماً ) كما كان في شبابه. كما يحرص على السير بين الجبال لمسافات طويلة، إلى درجة أنّه استحق لقب «الماعز الجبلي» من قِبَل زوجته الثانية كاميلا.

2 يعلن مزمار القربة الاسكتلندي في تمام التاسعة صباحاً انطلاقة يومٍ جديد من تحت نافذة غرفة نوم الملك، سواء كان مستيقظاً أم لا.

3 يبدأ يوم الملك بالاستماع إلى نشرة الأخبار عبر الراديو، يليه طعام الفطور. ونادراً ما تتبدّل مكوّنات تلك الوجبة الأساسية في يوم تشارلز، وهي تقوم على فاكهة الموسم الطازجة على رأسها الخوخ عندما يكون متوافراً. تُضاف إليها المكسّرات النيئة والموسلي، أي مزيج الحبوب والفاكهة المجففة، والذي غالباً ما يتناوله مع الحليب أو اللبن.

يحضر على مائدة الفطور الملكيّة كذلك الخبز المصنوع في مطابخ القصر، والمكوّن من طحين الشعير الأسود أو من دقيق الحنطة على الطريقة التقليدية. مع هذا الخبز، لا يفوّت تشارلز تناول البيض المسلوق نصف سلقة. ويصرّ على ألّا تتخطّى مدة السلق الدقائق الـ3.

4 في مقره الريفي المفضّل، قصر هايغروف، وضع الملك تشارلز لمساته الخاصة على جنّته العضويّة. هناك تمتدّ على مساحات شاسعة حدائق الزراعات العضويّة من خضار وفاكهة، وهناك أيضاً تعدو الدجاجات التي يربيها ويأكل من بيضها حصراً.

5 في 2018، نشر القصر الملكيّ مجموعة من المعلومات عن تشارلز الذي كان ما زال أميراً حينذاك. من بين تلك المعلومات أنه لا يتناول طعام الغداء، ويكتفي بوجبتَي الفطور والعشاء يومياً. وكان المراسل الملكيّ السابق لصحيفة «تلغراف» قد صرّح نقلاً عن تشارلز، بأنه يعتبر وجبة الغداء ترَفاً يُعطّل جدول أعماله المزدحم.

6 منذ تشخيصه بنوعٍ حميد من سرطان البروستاتا مطلع 2025، اضطر الملك تشارلز إلى كسر تلك العادة التي رافقته منذ 40 عاماً وأصبح يتناول الغداء على مضض، لكنه يصرّ على وجبة غداء في غاية البساطة والتقشّف. ووفق صحيفة «ذا ميل أون صنداي»، فإنّ تشارلز بات يأكل نصف حبة أفوكادو على الغداء، إنما «بكثير من التردد».

7 في حوار أجرته معه شبكة «بي بي سي» عام 2021، كشف تشارلز أنه لا يتناول اللحم والسمك أكثر من مرتَين أسبوعياً. كما أنه يمتنع عن الحليب ومشتقّاته مرةً في الأسبوع. أما أحد شروطه المتعلّقة بالطعام، فهو أن تترافق كل وجبة يتناولها مع طبق من السلَطة.

8 الملك تشارلز حَذرٌ من المضار الصحية التي تتسبب بها اللحوم المصنّعة. وكتأكيدٍ على ميوله النباتيّة، أعلن قصر باكينغهام عن حاجته لطبّاخ متخصص في الأطباق النباتية من أجل الطهو للملك الجديد؛ حدث ذلك خلال الشهر الأول من تولّيه العرش عام 2022.

9 اعتاد تشارلز منذ سنوات طويلة أن يأخذ طعامه النباتيّ معه خلال جولاته الطويلة داخل إنجلترا. حيث دائماً ما ترافق الملك سلّة طعامه الشهيرة، وهي تحتوي على الخبز المصنوع على الطريقة التقليدية، والفاكهة والعصائر الطازجة، إضافةً إلى مكسّراته وفاكهته المجففة، و6 أنواع من العسل.

10 إلى جانب قائمة طعامه اليومية المكوّنة من الفاكهة والبيض والحبوب الكاملة والخضر والأفوكادو، تدخل أطعمة أخرى إلى حمية تشارلز. فلدَيه علاقة خاصة بالفطر، وهو لا يكتفي بأكله بل يخصص رحلاتٍ إلى الغابة المحيطة بمقرّه في هايغروف لقطفه شخصياً. كما أن الملك من محبّي سمك السلمون، والجبن الذي غالباً ما يتناوله مع البسكويت.

11 لا يحب الملك تشارلز القهوة فهو، مثل كل البريطانيين، من عشّاق الشاي. ويفضّل احتساءه برفقة البسكويت، مع العلم بأنّه ليس من هواة الشوكولا. إلا أنّ شاي الملك ليس كأي شاي آخر. وفق صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، فصنفه المفضّل هو «دارجيلنغ» وهو شاي فاخر يُزرع في منطقة دارجيلنغ الهندية عند سفوح جبال الهيمالايا، ويتميز بنكهة الزهور وبعطره الشبيه برائحة المسك. يعلم كل طهاة القصور الملكية البريطانية أن شاي الملك مصنوع من الأوراق وليس من الأكياس الجاهزة. أما الرفيقان الدائمان لفنجان شاي تشارلز، فالقليل من الحليب والعسل.



