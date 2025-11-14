مفاجأة تنتظر جمهور كأس العالم : موقف السيارة وحده دون تذكرة المباراة بـ 175 دولاراً

من المتوقع أن ينفق حاملو تذاكر كأس العالم 2026 لكرة القدم مبالغ طائلة لمجرد ركن سياراتهم في نسخة العام المقبل إذ تصل الأسعار على الموقع الرسمي للفيفا إلى 175 دولارا لكل تذكرة لركن السيارة.

وأذهلت هذه الأرقام التي نشرتها صحيفة «ذا أثليتيك» لأول مرة عشاق الرياضة في الولايات المتحدة التي تشتهر باعتمادها على السيارات، وهي إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك.

وتم تسعير تذكرة «ركن السيارات» لمباراة قبل النهائي في 14 يوليو في دالاس بسعر 175 دولارا في حين تم تحديد سعر ركن سيارة في مباراة بدور المجموعات عند 75 دولارا.

وسيكلف ركن السيارات في مباراة دور الثمانية في كانساس سيتي في 11 يوليو حاملي التذاكر 125 دولارا بينما يبلغ سعر ركن السيارات في مباريات دور المجموعات 75 دولارا.

أما الفيفا، الذي استخدم تسعيرا مرنا للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر للبطولة، فقد كان سعر تذاكر حضور المباريات في دور المجموعات يبدأ من 60 دولارا.

وحسب «رويترز» لم يكن هناك سوى عدد قليل من الملاعب 16 التي ستستضيف مباريات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة التي طرحت تذاكر ركن سيارات خاصة بها للبيع على الإنترنت.

وكانت مكسيكو سيتي، التي ستستضيف المباراة الأولى من البطولة، ونيويورك-نيوجيرسي، التي ستستضيف المباراة النهائية، من بين المدن التي لم تتوفر فيها مواقف سيارات حتى الآن.





