أنباء غير مؤكدة: عمرو أديب طلَّق لميس الحديدي وزوجته الثانية استعداداً للزواج من دينا

تناقلت مواقع إخبارية، وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، أنباء تفيد بأن الإعلامي المصري عمرو أديب قرر مؤخرًا الانفصال عن زوجتيه، السيدة رشا والإعلامية لميس الحديدي، تمهيدًا للزواج من خطيبته الجديدة سيدة الأعمال دينا طلعت، المالكة لسلسلة محلات «راديو طلعت»، في حفل زفاف كبير يحضره عدد من الشخصيات المصرية والعربية البارزة.

وبحسب مصادر نسبت إليها هذه المواقع، فقد أنهى أديب بالفعل إجراءات طلاق زوجته الأولى، فيما يواصل حاليا إجراءات طلاق الإعلامية لميس الحديدي، التي رفضت الانفصال وحاولت عبر الوسطاء والأصدقاء التوصل إلى تسوية تمنع الطلاق.

وأشار المصدر إلى أن أديب اتخذ قراره النهائي دون رجعة، وهو ما أكده ظهوره الأخير في برنامجه بدون خاتم الزواج، ما يعكس استعداده للخطوة الجديدة في حياته الشخصية.

ولا زالت هذه الأخبار دون تأكيد رسمي من أي طرف من أطراف الحكاية، كما لم يتسنَّ التأكد منها عبر مصدر رسمي.