مقتل مهندس نووي بـ7 طلقات نارية على يد صديقه في مصر

شهدت منطقة الموقف الجديد في محافظة الإسكندرية واقعة مأساوية أمس الخميس، عندما أقدم شاب على إطلاق الرصاص على مهندس نووي يعمل في أحد وكالات السيارات، ليلقى مصرعه في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا عما حدث من شرطة النجدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح التحقيق الفوري في ظروف الجريمة وملابساتها.

وبدأت الواقعة بورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد بوجود شخص مصاب بطلقات نارية متفرقة، وفي محل الواقعة، تبين وجود المجني عليه مصابا بـ 7 طلقات نارية أطلقت عليه من مسدس.

وتشير التفاصيل إلى أن الجريمة لم تكن مجرد عملية قتل عادية، حيث أظهرت بيانات المجني عليه أنه حاصل على شهادة الهندسة النووية ويعمل في إحدى وكالات السيارات الشهيرة، في تباين غريب بين مجال تعليمه العلمي الدقيق وطبيعة عمله الحالي.

وكشفت التحريات الأولية الصادرة عن الأجهزة الأمنية عن أن الضحية تربطه علاقة صداقة بالمتهم الذي أوقع به، مما يعقد ملف القضية ويثير التساؤلات حول دوافع القاتل الهارب الذي وجه إلى صديقه سبع طلقات نارية.

وتكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية حاليا من تحرياتها المشددة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دوافع المتهم الذي أقدم على القتل.