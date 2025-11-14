جاءت الحافلة التي انتظرها مليئة بالركاب فسرق حافلة فارغة وقادها بنفسه

سرق شاب مركبة تابعة لشركة حافلات في مقاطعة دونيجال(إيرلندا)، وقادها إلى دبلن بعد أن عرف أن الحافلة التي يرغب بركوبها كانت ممتلئة.

ووُجّهت إلى دان، المقيم في ماركيفيتش هاوس، دبلن، تهمة الاستيلاء غير القانوني على مركبة آلية الدفع واستخدامها دون موافقة مالكها، أو دون تصريح قانوني.

ومثُل الشاب البالغ من العمر 24 عامًا أمام القاضي جون أيلمر للنطق بالحكم بعد الحادثة الاستثنائية التي قاد فيها الحافلة التي تبلغ قيمتها 390 ألف يورو لمسافة 237 كيلومترًا قبل أن يتركها في شارع شمال دبلن.

وأُبلغت المحكمة أن الحافلة سليمة، وأن مفتاح التشغيل لا يزال موجودًا.

ووُثّقت كاميرات المراقبة وجود دان في المحطة الساعة 10:35 مساءً، وشوهد وهو ينتظر حتى الساعة 11:06 مساءً حتى غادر سائق الحافلة. وفي الساعة 11:52 مساءً، شوهد دان وهو يتفقد عددًا من الحافلات المتوقفة قبل أن يدخل في النهاية الحافلة التي كان سيسرقها. وجلس في مقعد السائق لمدة 45 دقيقة تقريبًا قبل أن يُشعل الأضواء وينطلق بالحافلة في تمام الساعة 00:40 صباحًا.

وعند استجوابه في مركز شرطة شارع بيرس، أخبر دان الشرطة أنه كان يخطط لركوب حافلة أخرى، لكن قيل له إن الحافلة ممتلئة، فقرر قيادة حافلة فارغة بنفسه.

وذكر محامي المتهم، دانيال كومرفورد، إن موكله اتخذ قرارًا أحمق للغاية وتصرف باندفاع. وأضاف إن دان نشأ في عائلة تعاني من مشاكل المخدرات، وأنه عاش مع جديه.

ووصف حادثة دان بأنها "سلوك غير عادي وغريب نوعًا ما"، قائلًا إنه قيل له إنه شغوف منذ زمن طويل بمركبات النقل الثقيلة.

بدوره قال القاضي وفقا لموقع "دونيغال ديلي" إنه سيعلق عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا بالكامل، على أن يخضع دان لإشراف خدمات المراقبة لمدة 18 شهرًا عند إطلاق سراحه من السجن.