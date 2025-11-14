بالخطأ مركز صحي يعزي أسر أكثر من 500 من المرضى الأحياء

اعتذر مسؤولو أكبر مُقدّم للرعاية الصحية في ولاية مين (الولايات المتحدة) عن إرسال تعازيهم لعائلات مئات الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وتسبب خطأ في نظام الكمبيوتر في إرسال مسؤولي "مين هيلث" رسائل تعزية إلى أكثر من 500 شخص على قيد الحياة لإبلاغ أقربائهم بوفاتهم. وأفادت شبكة "WCSH" أن "مين هيلث"، أكبر مُقدّم للخدمات الطبية في الولاية، أرسلت رسائل تعزية كاذبة إلى 531 شخصًا في 20 أكتوبر. وقال مسؤولو "مين هيلث" في بيان مُعدّ: "تأسف "مين هيلث" بشدة على هذا الخطأ".

وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن سبب الخطأ هو برنامج حاسوبي يُولّد رسائل بائعي العقارات.

ولم تُسجّل أي سجلات طبية أسماء الأفراد كمتوفين، وقد تم تصحيح البرنامج الحاسوبي منذ ذلك الحين لمنع تكرار ذلك في المستقبل.

"ومين هيلث" هي مُقدّم رعاية صحية غير ربحي يُدير مركزًا لعلاج الصدمات من المستوى الأول وثمانية مستشفيات أخرى، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز". ويعمل بها أكثر من 20 ألف شخص في ولاية ماين ونيوهامبشاير.