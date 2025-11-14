مصرع شخصين وفقدان 21 آخرين جراء انهيارات أرضية في إندونيسيا

قال مسؤولون في إندونيسيا، اليوم "الجمعة"، إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جزيرة جاوة الإندونيسية تسببت في مصرع شخصين وفقدان 21 آخرين.

وذكر مسؤولون في بيان أن عدة أيام من الأمطار الغزيرة في المنطقة نجم عنها انهيارات أرضية ألحقت أضرارا في عشرات المنازل في 3 قرى بمقاطعة جاوة الوسطى مساء أمس "الخميس".

وقال عبدول مهاري ، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، في البيان إن حالة الأرض غير المستقرة شكلت تحديا لفريق البحث والإنقاذ في البحث عن الضحايا، لافتا إلى مواصلة الفريق المشترك جهوده في البحث والإنقاذ صباح اليوم "الجمعة" ، مشيرا إلى أنه تم نشر معدات ثقيلة لتسريع عمليات البحث والإنقاذ .

وتتسبب الأمطار الموسمية الغزيرة، التي تهطل في الفترة من أكتوبر إلى مارس بشكل متكرر في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا.