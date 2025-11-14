الشوكولاتة الداكنة.. متعة المذاق وسرّ تقوية الذاكرة

تُعتبر الشوكولاتة الداكنة أحد أنواع الشوكولاتة الغنية بمحتواها العالي من الكاكاو، وتمتاز بقلة أو انعدام إضافات الحليب واعتدال كمية السكر فيها مقارنةً بالشوكولاتة العادية، مما يمنحها نكهة مركّزة وقيمة غذائية أعلى بفضل ما تحتويه من مضادات أكسدة ومركبات نباتية مفيدة.

وتوصلت دراسة يابانية حديثة إلى اكتشاف مثير حول كيفية تأثير بعض الأطعمة على ذاكرتنا.

وبحست ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، وجدت الدراسة أن المركبات النباتية المرة الموجودة طبيعيا في الكاكاو والشوكولاتة الداكنة والتفاح والتوت يمكنها تعزيز الذاكرة بشكل مؤقت.

واكتشف فريق البحث من معهد شيبورا للتكنولوجيا أن مركبات الفلافانول - المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة - تحفز إطلاق موجة من النورأدرينالين في الدماغ، وهي المادة الكيميائية المسؤولة عن اليقظة والتركيز.

وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة "كارنت ريسيرتش إن فود ساينس" أن الفئران التي تناولت الفلافانول قامت بأداء أفضل بنسبة 30% في اختبارات الذاكرة خلال ساعة واحدة فقط من تناولها، مقارنة بالفئران التي لم تتلق العلاج.

ويعتقد الباحثون أن المذاق القابض للفلافانول هو المفتاح، حيث يعمل كمنبه ينقل إشارات مباشرة إلى الجهاز العصبي المركزي.

ويشرح البروفيسور ياسويوكي فوجي، قائد الفريق البحثي: "إن الإحساس بالجفاف الذي نشعر به عند تناول الشوكولاتة الداكنة أو الشاي القوي قد يحفز الأعصاب الحسية التي تتواصل مباشرة مع جذع الدماغ".

وهذا التحفيز ينشط بدوره منطقة صغيرة في الدماغ تسمى "لوكوس سيروليوس"، التي تبدأ في إطلاق النورأدرينالين، ما يساعد الدماغ على الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة بشكل أفضل.

غير أن الباحثين يحذرون من أن الجرعات المستخدمة في الدراسة كانت أعلى بكثير من تلك الموجودة في قطعة عادية من الشوكولاتة الداكنة.

كما شددوا على الحاجة لإجراء المزيد من الأبحاث على البشر، لمعرفة ما إذا كانت النتائج يمكن أن تتكرر، وما إذا كان الاستهلاك المنتظم قد يؤدي إلى آثار جانبية.

ويعلق الدكتور جونسون مون، طبيب الأعصاب في مركز بروفيدنس سانت جود الطبي: "معظم الناس، بمن فيهم الأطباء، لا يدركون أن تذوق نكهة معينة يمكن أن يحفز تغييرات سريعة في الدماغ".

ويضيف: "هذا البحث يفتح الباب أمام مفهوم 'التغذية الحسية' الذي قد يغير طريقة فهمنا لتأثير الأطعمة على العقل".

ورغم هذه النتائج الواعدة، ينصح الباحثون بتوخي الحذر، حيث أن الإفراط في تناول الشوكولاتة الداكنة لغرض تحسين الذاكرة قد يأتي بنتائج عكسية بسبب محتواها من السعرات الحرارية والسكر والدهون.

وتظل التوصية بالاعتدال هي الخيار الأمثل لحين توفر المزيد من الأدلة العلمية.