مكتبة محمد بن راشد تفتح خزائنها في «آيكوم دبي 2025»

تشارك مكتبة محمد بن راشد، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المتاحف والتراث والثقافة من مختلف أنحاء العالم، في المؤتمر العام الـ27 للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025» الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر، تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير».

وتقدم المكتبة من خلال هذه المشاركة رؤية شاملة تعكس دورها في صون التراث المعرفي، وتطوير منظومة المتاحف الحديثة، حيث تستعرض تجربتها المتميزة في تأسيس معرض الذخائر ومركز الترميم، إضافة إلى عرض مجموعة من مقتنياتها النادرة التي تمثل نماذج بارزة من إرث الإنسانية المخطوط والمطبوع، ضمن منصة تفاعلية تسلّط الضوء على جهود الرقمنة والاستدامة المعرفية.

وتُقدّم مكتبة محمد بن راشد، خلال مشاركتها في معرض «آيكوم»، مجموعة من مقتنياتها النادرة، التي توثّق محطات بارزة في تاريخ المعرفة الإنسانية، من بين المعروضات «الأعمال الكاملة» للكاتب الإنجليزي الشهير وليم شكسبير، والتي تضم 36 من أشهر مسرحياته، ويعود تاريخ طبعها إلى عام 1632، كما تُعرض نسخة من ملحمة «رامايانا» الهندية، أحد أعرق الأعمال الأدبية للشاعر «فالميكي»، التي تعود إلى القرن الـ19، وتتضمن المجموعة أيضاً نسخة نادرة من كتاب «القانون في الطب» لابن سينا بطبعة روما الصادرة عام 1593، وكتاب «صحيح البخاري» بنسخة تعود إلى العصر المملوكي 853 هجرية، إلى جانب أول رحلة مصوّرة إلى منطقة الشرق الأوسط، موثَّقة في كتاب «رحلة إلى الأراضي المقدسة» لبيرنهارد فون برايدنباخ، الذي قدّم سرداً بصرياً فريداً لرحلته إلى مدينة القدس، وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تنسق مكتبة محمد بن راشد جولة تعريفية لمقرها ضمن «يوم المجلس الدولي» 15 نوفمبر، بالتعاون مع اللجنة الدولية لمتاحف البيوت التاريخية (DEMHIST)، وبمشاركة نحو 150 زائراً من ممثلي المتاحف العالمية.

كما تشارك المكتبة في معرض المتاحف، حيث تعرض إلى جانب مقتنياتها النادرة عرضاً مرئياً، يوضح حجم المواد التي تم رقمنتها من كتب وصور ووثائق، دعماً لمسار الاستدامة المعرفية، وتشمل المنصة أيضاً عرضاً للكتب والوثائق الإماراتية، فضلاً عن مواد تتعلق بتاريخ وثقافة الدولة، بما يعزز جهود حفظ التراث الوطني، وتطوير مجموعات المعرفة المحلية.

