لطيفة بنت محمد تلتقي رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العام الـ27 للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، المُنعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفه دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين دبي ومملكة البحرين، وآليات تفعيل الرؤى المشتركة بما يخدم أهداف الجانبين، مع التأكيد على أهمية مضافرة الجهود في تعزيز مكانة الثقافة والإبداع في المجتمع، والحفاظ على التراث الثقافي، ودعم الفنون والمجالات الإبداعية على تنوعها.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية تطوير المشاريع الثقافية المشتركة كامتداد للروابط الأخوية والتاريخية بين الإمارات والبحرين، مشيرةً سموّها إلى الأثر الإيجابي الكبير للثقافة في مد جسور التواصل والتفاعل المثمر بين الأمم والشعوب.