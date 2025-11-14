بيع بروش نابليون الهارب بـ 4.4 ملايين دولار

أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات عن بيع بروش مرصع بالألماس كان فقده الإمبراطور الفرنسي نابليون، أثناء هروبه من معركة واترلو، أوائل القرن الـ19، في مزاد بجنيف، مقابل 4.4 ملايين دولار.

ويتوسط البروش، الذي يمكن ارتداؤه كقلادة أيضاً، ماسة بيضاوية تزن أكثر من 13 قيراطاً محاطة بألماسات أصغر حجماً، وتجاوز سعر البيع النهائي بكثير الحد الأقصى للتقديرات الأولية البالغة 200 ألف فرنك.

وبلغ سعر بيع البروش 2.85 مليون فرنك، من دون احتساب الرسوم والتكاليف الأخرى التي رفعت السعر الإجمالي النهائي إلى أكثر من 3.5 ملايين فرنك.

ولم تكشف «سوذبيز» عن هوية البائع، لكنها أوضحت أن المشتري «جامع تحف خاص».

وقال أحد خبراء الألماس إن عملية البيع اكتسبت جاذبية أكبر بعد سرقة مجوهرات تعود لنابليون من متحف اللوفر في باريس، الشهر الماضي، وقال المدير الإداري لشركة «77 دايموندز» للمجوهرات الإلكترونية، توبياس كورميند: «نظراً إلى سرقة اللوفر الأخيرة، ومع ارتباط هذه الجوهرة بأشهر شخصية فرنسية في التاريخ، لا يدهشني أن يصل سعرها إلى 3.5 ملايين فرنك».

وأضاف كورميند أن «البروش يأتي في لحظة تجدد فيها الاهتمام العالمي بمجوهرات نابليون، وقصته لا تقاوم».