تراث الإمارات الحي

تتباهى هذه الطفلة بالبرقع الإماراتي، رمز الأصالة والهوية الوطنية، في لحظة تجمع بين الماضي والحاضر، وتعكس ارتباط الأجيال الجديدة بتراثها.. هذا التواصل بين الماضي والحاضر يضمن استمرار العادات والتقاليد الإماراتية ويجعلها حية في قلوب الأطفال والشباب، ليس فقط كرموز أو أزياء، بل كجزء من وعيهم الثقافي وهويتهم الوطنية.

ويعكس البرقع جزءاً مهماً من التراث الإماراتي، حيث كان يُستخدم تاريخياً للزينة والحماية، ويعبّر عن الذوق والفن الشعبي لأجيال وأجيال.