علماء يرصدون المراحل المبكرة من انفجار نجمي

يُعد انفجار أحد النجوم العملاقة من أعنف الأحداث الكونية، إلا أن الشكل الدقيق لهذه الظاهرة أثناء حدوثها لايزال غامضاً.

وتمكن العلماء، للمرة الأولى، من رصد المراحل المبكرة جداً من انفجار نجمي، عندما انفجر نجم ضخم بشكل مميز يشبه ثمرة الزيتون.

واستخدم الباحثون التلسكوب العملاق (في.إل.تي)، التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، لرصد الانفجار النجمي، الذي شمل نجماً كتلته نحو 15 مثلاً لكتلة الشمس، يقع في مجرة تبعد 22 مليون سنة ضوئية عن الأرض باتجاه كوكبة الشجاع.

ورأى الباحثون أن النجم المحتضر كان محاطاً عند خط استوائه بقرص موجود مسبقاً من الغاز والغبار، ومع الانفجار دفعت المادة الخارجة من اللب النجمي باتجاه الخارج، لتشوّه شكل النجم إلى هيئة تشبه حبة زيتون قائمة.

وقال الباحث المشارك في الدراسة، ديتريش بادي، إن قُطر النجم بلغ أثناء انفجاره أكثر من 600 مثل قُطر الشمس، ونفث النجم بعضاً من كتلته إلى الفضاء، ويُعتقد أن ما تبقى منه تحوّل إلى نجم نيوتروني، وهو بقايا نجمية شديدة الكثافة.

وقال بادي: «بمجرد اختراق الصدمة للسطح، تطلق كميات هائلة من الطاقة، ثم يُشرق الانفجار النجمي بشكل كبير ويصبح قابلاً للرصد خلال مرحلة قصيرة، ويُمكن دراسة شكل الاندفاع الأولي للانفجار النجمي قبل تفاعُل الانفجار مع المادة المحيطة بالنجم».