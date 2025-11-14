عرافة تستولي على 46 مليون دولار بالاحتيال

أعلنت الشرطة الأسترالية، أمس، إلقاء القبض على عرافة تبلغ من العمر 53 عاماً، تدعي أنها خبيرة «فنج شوي»، وهي فلسفة صينية تعني فن التناغم مع الفضاء المحيط وتدفقات الطاقة من خلال البيئة، وذلك بتهمة الاستيلاء على ملايين الدولارات من عملاء ضعفاء عبر الاحتيال، في مدينة سيدني.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن المرأة «استغلت عملاء ضعفاء من الجالية الفيتنامية، عبر إقناعهم بالحصول على قروض مالية، بناء على تنبؤاتها بوجود ملياردير منهم في المستقبل»، وكانت تأخذ جزءاً من تلك الأموال لنفسها.

كما ألقي القبض على امرأة ثانية، تبلغ من العمر 25 عاماً، بتهمة مساعدة المرأة الأكبر سناً في إدارة مخطط الاحتيال، الذي قدرت الشرطة قيمته بـ70 مليون دولار أسترالي (46 مليون دولار أميركي).

وأوضحت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على المرأتين، أمس، بمنزل في مدينة سيدني، حيث صادرت أيضاً «وثائق مالية وهواتف محمولة وأجهزة إلكترونية أخرى، وحقائب يد فاخرة، إضافة إلى سبيكة ذهب تزن 40 غراماً».