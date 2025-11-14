اكتشاف أحفورة سحلية عمرها 240 مليون سنة

اكتشف باحثون أحفورة سحلية آكلة للحوم، أطلق عليها اسم «المحارب»، ويُعد وجودها دليلاً على الاتصال الجغرافي القديم بين البرازيل وإفريقيا قبل نحو 240 مليون عام.

وكشف الباحثون، في دراسة، نُشرت أمس، أن هذا الزاحف المدرع يشبه الديناصورات، لكنه من أسلاف التماسيح الحديثة.

وأطلق على الزاحف اسم «تاينراكواسوتشوس بيلاتور»، وهو اسم مشتق من اللاتينية ويعني «المحارب» أو «المقاتل»، وكان طوله يقدر بنحو 2.4 متر ووزنه 60 كيلوغراماً.

وقال الباحث الرئيس، رودريغو تيمب مولر، إن هذا الحيوان كان مفترساً نشطاً.

وقال مولر إن الباحثين اكتشفوا جزءاً من هيكله العظمي، وأجزاء من الفك السفلي والعمود الفقري والحزام الحوضي.

وأضاف مولر: «يساعد هذا الاكتشاف في إلقاء الضوء على لحظة محورية في تاريخ الحياة».

ووصف مولر الاكتشاف بأنه «نادر للغاية»، مشيراً إلى أن هذا النوع كان غير معروف للعلم من قبل.