أكاديمية دبي للإعلام تختتم برنامجاً لتأهيل مدرّبين معتمدين

اختتمت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، برنامج «تأهيل المتدربين» الذي يأتي ضمن سلسلة مبادراتها التطويرية الهادفة إلى إعداد مجموعة من المدربين المحترفين، وتمكينهم من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية نوعية تُسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتنمية مهارات الإعلاميين المتخصصين في مختلف مجالات العمل داخل المؤسسة.

وشهد البرنامج - الذي قدّمه كل من خبيرة التحولات المؤسسية، وئام الهاشمي، وخبير الذكاء الاصطناعي، المهندس عاصم جلال - مشاركة أكثر من 32 موظفاً من مختلف الإدارات والتخصصات الإعلامية في المؤسسة، على مدى ثلاثة أيام، وركّزت الجلسات على تعزيز مهارات المشاركين في أساليب التدريب الحديثة، وتطوير المحتوى الإبداعي، بما يُمكّنهم من أداء دورهم المستقبلي كمدرّبين معتمدين لدى أكاديمية دبي للإعلام.

وقالت مديرة أكاديمية دبي للإعلام، منى بوسمرة: «نسعى في أكاديمية دبي للإعلام إلى تمكين كوادر المؤسسة من اكتساب مهارات تدريب متقدمة، وتعزيز قدرتهم على نقل المعرفة بأساليب مبتكرة، بما يسهم في إعداد جيل من المدربين المعتمدين القادرين على دعم تطوير الكفاءات الوطنية، وترسيخ التميز الإعلامي داخل مؤسسة دبي للإعلام، انسجاماً مع رؤية دبي وتطلعاتها المستقبلية».