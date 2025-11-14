القرية العالمية تواصل الإبهار بتجارب ومغامرات مشوقة

تواصل القرية العالمية في دبي إبهار ضيوفها بتجارب مميزة ومغامرات مشوقة في موسمها الـ30، حيث كشفت، أمس، عن دليل شامل لأبرز الوجهات والتجارب التي تجمع بين المغامرة والخيال والمتعة العائلية، في أجواء استثنائية تجسد عالماً أكثر روعة لكل الأعمار، حيث تأخذ مملكة التنين الضيوف في مغامرة أسطورية عبر عالم «بلاكستون هولو» الغامض، في تجربة تفاعلية جديدة كلياً.

وتعود «إكسو بلانيت سيتي» هذا الموسم، بعد النجاح اللافت الذي حققته في الموسم السابق، لتقدّم لعشاق الخيال العلمي والمغامرات تجربة فضائية استثنائية تجمع بين التقنية والتشويق، وتفتح تجربة «سيكرت أوف ذا لوست سيتي» أبوابها لعالم من الألغاز القديمة والمغامرات الشائقة، حيث يخوض الضيوف تجربة البحث عن كنوز مخبأة وسط حضارة منسية، ويعود فندق الرعب هذا الموسم بحلة جديدة وتفاصيل أكثر رعباً، عبر مناطق تحمل كل منها طابعاً فريداً، مع مؤثرات بصرية وصوتية حية، بينما تجمع نيون جالاكسي - إكس تشالنج زون، بين الحماسة والحركة والمرح، حيث تُقدّم هذه الساحة المضيئة بألوان النيون الزاهية، مجموعة من التحديات المليئة بالتشويق، وتصل الحماسة ذروتها في العرض الشائق «فاست لايف» الذي يُعدّ أضخم العروض الحية وأكثرها تشويقاً في القرية العالمية، بينما تُقدّم منطقة كرنفال شهيرة تجربة الرحالة الصغار، التي تعدّ مساحة مغامرات داخلية نابضة بالحيوية، صُممت خصيصاً للمستكشفين الصغار.