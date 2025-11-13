تحذير لمرضى السكري: هذه الأطعمة ليست «بريئة» كما تبدو

حذر خبير تغذية بريطاني من أن كثيراً من الأطعمة اليومية التي نتناولها، قد ترفع مستويات السكر في الدم تماماً كما تفعل الحلويات.

وقال ستيف بينيت، مدرب الصحة ومؤلف كتاب جديد بعنوان «تحمّل السكر» في تصريحات صحفية، إن أجسامنا مصممة للتعامل مع ارتفاعات محدودة في مستويات السكر، لكن أنماط التغذية الحديثة تجعل هذه الارتفاعات متكررة إلى درجة خطيرة.

وأضاف: «نبدأ اليوم بحبوب الإفطار، ونتناول الخبز في الغداء، ثم البيتزا على العشاء، وهذا يعني أن الإنسولين يُستدعى باستمرار حتى تفقد الخلايا حساسيتها له، وهو ما يقود في النهاية إلى مقاومة الإنسولين ومرض السكري من النوع الثاني».

وأوضح بينيت أن ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الطعام أمر طبيعي، لكن التكرار المستمر لهذه الارتفاعات يجعل الجسم يخزن السكر الزائد على شكل دهون، مما يزيد خطر الإصابة بالسمنة وتصلب الشرايين ومرض ألزهايمر وحتى فقدان البصر.

ويشير إلى أن الخطر لا يقتصر على الأطعمة «الحلوة»، بل إن الكربوهيدرات البسيطة في أطعمة شائعة مثل الخبز الأبيض والأرز والمكرونة تتحول بسرعة إلى سكر داخل الفم بفضل إنزيمات الهضم.

ويقول بينيت: «جسم الإنسان يحتوي في مجرى دمه كله على ما يعادل ملعقة صغيرة واحدة فقط من السكر، ومع ذلك نغرقه يومياً بكميات تعادل عشرات الملاعق من أطعمة نظنها بريئة».

ويقترح بينيت طريقتين بسيطتين لتقليل ارتفاع السكر في الدم، وهو تقليل الكربوهيدرات المكررة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع مثل الخبز الأبيض والمكرونة، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف قبل أو مع الأطعمة الكربوهيدراتية، لأنها تبطئ عملية الهضم وتقلل امتصاص السكر.

كما ينصح بترتيب تناول الطعام بطريقة محددة، وهي ابدأ بالخضروات الورقية الغنية بالألياف، ثم البروتينات والدهون، وأخيراً الكربوهيدرات، فبهذه الطريقة يمكن خفض ارتفاع السكر إلى النصف تقريباً مقارنةً بتناول الكربوهيدرات أولاً.

وحول بعض الأطعمة الشائعة، يوضح بينيت:

1- حبوب الإفطار: تعد من أكثر مسببات ارتفاع السكر، إذ يمكن أن تعادل تأثير ثماني ملاعق من السكر. وبدلاً منها يُنصح بالبيض أو الزبادي أو المكسرات.

2- الأرز والبطاطس: يمكن استبدالهما ببدائل منخفضة المؤشر الجلايسيمي مثل القرنبيط أو الكينوا.

3- الفواكه الاستوائية مثل الموز والمانجو والأناناس ترفع سكر الدم بسرعة، بينما التوت بأنواعه يساعد على ضبطه.

ويختم بينيت بالقول إن التحكم في توقيت ونوعية الأطعمة لا يحمي فقط من السكري، بل يساعد أيضاً على فقدان الوزن وتحسين صحة القلب والعمر الطويل.