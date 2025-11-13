شرب 10 جالونات من عصير الجزر.. فأصبح جلده «برتقالياً» ومات !

توفي الدكتور باسيلي براون، البالغ من العمر 48 عامًا، اختصاصي التغذية المعروف من كرويدون، جنوبي لندن، بعد استهلاكه كميات مفرطة من عصير الجزر ومكملات فيتامين أ في تجربة صحية ابتكرها بنفسه.

وكان براون معروفًا بتفانيه في الأكل الطبيعي والأطعمة الكاملة، واعتقد أن تناول كميات كبيرة من العناصر الغذائية يمكن أن ينقي الجسم ويزيد الطاقة. لكن تجربته انتهت بمأساة.

وكشفت تقارير «نيويورك تايمز» والسجلات الطبية أن براون استهلك نحو عشرة جالونات من عصير الجزر خلال عشرة أيام فقط، إلى جانب حبوب فيتامين أ المركزة. وقد أدى هذا الاستهلاك المفرط إلى حالة تسمم بالفيتامين أ (Hypervitaminosis A)، وهو مرض يحدث نتيجة تراكم الفيتامين أ في الجسم، حيث يُخزن في الكبد ولا يخرج الفائض منه. وعندما وصل الكبد إلى سعته القصوى، أصبح الفيتامين سامًا، ما تسبب بتلف شديد للكبد وفشل في عدة أعضاء.

وخلال التحقيق الرسمي عام 1974، جاء الحكم النهائي: «الوفاة بسبب إدمان عصير الجزر». وأشار الأطباء إلى أن جلد براون اكتسب لونًا أصفر مائلاً للبرتقالي نتيجة تراكم الكاروتين، وهو مؤشر مرئي على مستويات الفيتامين المرتفعة في الجسم.

وكان براون شخصية معروفة في مجال الصحة، فقد ألقى محاضرات عن التغذية والطب الطبيعي، وكتب منشورات عن الحياة الصحية، وحذر الناس من مخاطر الأطعمة المصنعة. وأفاد أصدقاؤه بأن شغفه بالصحة أحيانًا كان يصل إلى حد الهوس، إذ كان غالبًا يستخدم نفسه لتجربة نظرياته الغذائية.

ويشير الخبراء الطبيون إلى قصته كتحذير مهم يوضح أن حتى الأطعمة الطبيعية يمكن أن تكون خطيرة إذا تم استهلاكها بكميات مفرطة. فالجزر وفيتامين أ مفيدان للبصر وصحة الجلد عند تناولهما باعتدال، لكن الإفراط أدى إلى نتائج كارثية.