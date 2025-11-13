3 سنوات سجن لفتاة زورت موتها للتهرب من قضايا سرقة واحتيال

في واقعة غريبة أثارت الرأي العام في أيرلندا، أصدرت محكمة دبلن حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بحق الشابة إيمي ماكولي (35 عامًا) بعد اكتشاف ادعائها الموت لتفادي المثول أمام القضاء في قضايا تتعلق بالسرقة والاحتيال.

وكانت ماكولي وفقًا لصحيفة «ميرور»، متهمة باستخدام وثائق مزورة للحصول على قرض بنكي بقيمة 10 آلاف يورو ومحاولة الحصول على قرض آخر، قبل أن تنشر إعلان وفاة مزيفًا باسمها على موقع RIP.ie أواخر عام 2022، يتضمن تفاصيل جنازتها المزعومة وعبارات وداع مؤثرة من «عائلتها وأصدقائها».

لكن القصة لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ انتحلت المتهمة شخصية أختها، وقدّمت وثائق مزيفة إلى مجلس مقاطعة ويكسفورد؛ ما أدى إلى إصدار شهادتي وفاة رسميتين باسمها.

ولاحقًا، كشفت الشرطة أنها لا تزال على قيد الحياة بعد ظهورها في تسجيلات لكاميرات المراقبة خلال حفل زفاف في يونيو 2023.

كما تبين أن ماكولي أبلغت صاحب عملها بوفاتها، وسعت لاحقًا للحصول على تعويض الوفاة أثناء الخدمة، وتمكنت من الحصول على 9 آلاف يورو بعد انتحال صفة أختها مجددًا.

وفي جلسة النطق بالحكم، وصفت القاضية أورلا كرو ما قامت به المتهمة بأنه «خدعة مُحكمة ومخطط لها بعناية»، مشيرةً إلى أن سلوكها كان «محاولة متعمدة لعرقلة سير العدالة».

وأضافت أن الجرائم ارتُكبت على مدى فترة طويلة وشملت مبالغ مالية ضخمة، مؤكدة أن تزييف الوفاة يُعدّ من أكثر أساليب الخداع تطرفًا.

وحكمت المحكمة على ماكولي بالسجن أربع سنوات، مع تعليق تنفيذ السنة الأخيرة بشروط صارمة، إلى جانب وضعها تحت المراقبة لمدة عام بعد الإفراج عنها، وإلزامها بتقديم جميع تقاريرها الطبية لإدارة السجن.