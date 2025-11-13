استيقظ من الموت أثناء عملية جراحية لاستخراج أعضائه للتبرع بها

نجا رجل أمريكي، يُدعى «تي جي هوفر» يبلغ من العمر 33 عامًا، بأعجوبة من حادث صادم في كنتاكي.

واعتقد الطاقم الطبي خطأً أنه توفي نتيجة جرعة زائدة من الميثامفيتامين، وبدأوا التحضيرات لاستخراج كليتيه وبنكرياسه للتبرع بالأعضاء بينما كان لا يزال على قيد الحياة في مستشفى «بابتيست هيلث» بشمال الولاية.

وبحسب صحيفة «ميرور» رافق أفراد عائلة هوفر جثمانه خلال ما أُطلق عليه «المسيرة التكريمية» في أروقة المستشفى، دون أن يدركوا أنه كان واعيًا. وأثناء استعداد الطاقم الطبي لاستخراج أعضائه للتبرع، حاول هوفر الإشارة إلى وعيه، حيث كانت عيناه تتحركان بشكل متكرر محاولًا لفت انتباه أحدهم.

وفي ذلك الوقت، توجه موظفو «جمعية متبرعي الأعضاء في كنتاكي» (KYDA)، وهي منظمة غير ربحية مرتبطة بالولاية، إلى شقيقته للحصول على موافقتها. وباعتقادها أن شقيقها قد توفي ورغبة في احترام ما ظنت أنه آخر رغباته، وافقت على استخراج الأعضاء. وبحسب تقرير اتحادي، نجا هوفر من إيقاف أجهزة دعم الحياة في اللحظة الأخيرة.

وكشفت التحقيقات عن ممارسات مقلقة داخل KYDA، إذ أوقف موظفون سابقون عملية استخراج الأعضاء عند التأكد من وعي هوفر. وبيّن التقرير أن هناك 73 حالة أخرى تم فيها استخراج الأعضاء من مرضى أظهروا علامات حياة، ما يشير إلى وجود إخفاقات منهجية في الإجراءات ويستدعي التدقيق من قبل إدارة الموارد الصحية والخدمات الأمريكية (HRSA). وأكد التقرير أن طاقم KYDA «أمر بمتابعة استخراج الأعضاء» رغم تحسن وعي بعض المرضى.

يُذكر أن هوفر الآن تحت رعاية شقيقته جولي بيرغن، الرئيسة والمديرة التنفيذية السابقة لـ KYDA، والتي تعمل في مجال التبرع بالأعضاء. وأثار الحادث اهتمام الكونغرس الأمريكي وطرح تساؤلات حول إجراءات التبرع بالأعضاء وسلامة المرضى، بالإضافة إلى المسؤولية الأخلاقية للمستشفيات والمنظمات المعنية.