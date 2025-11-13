بسبب خطأ موظف .. شركة صينية تفصل جميع العاملين في لحظة واحدة

شهدت شركة صينية واقعة غريبة وطريفة أثارت جدلًا كبيرًا، بعد أن تلقى جميع موظفيها، بمن فيهم الرئيس التنفيذي، رسالة بريد إلكتروني من قسم الموارد البشرية تفيدهم بالفصل الفوري عن العمل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن قسم الموارد البشرية كان يختبر أداة أتمتة جديدة لإجراءات إنهاء الخدمة، إلا أن أحد الموظفين نسي تحويل النظام من وضع الاختبار إلى الوضع الفعلي، ما أدى إلى إرسال خطابات الفصل الحقيقية إلى نحو 300 موظف دفعة واحدة.

وكتب أحد الموظفين في منشوره على «ريديت»: «هذا الصباح، تلقى جميع الموظفين، بمن فيهم الإدارة العليا، رسالة إنهاء خدمة رسمية.

وسادت حالة من الارتباك والفوضى، وتساءل أحد المديرين: هل أبدأ في جمع أغراضي؟». وتابع: «سرعان ما تدخل قسم تكنولوجيا المعلومات لإصلاح الموقف، بإرسال رسالة عاجلة كتب فيها بأحرف بارزة «لم يتم فصل أحد، من فضلكم لا تسلموا بطاقات الدخول».

ولاقى المنشور انتشارًا واسعًا على الإنترنت، وشارك بعض المستخدمين تجارب مماثلة وعلقوا بسخرية على الموقف. وكتب أحد المعلقين: «إذا كنت في بلد يتمتع بحقوق عمالية جيدة، فقد يكون هذا أفضل ما يمكن أن يحدث لك، لأنك ستحصل على تعويض وإجازة في الوقت ذاته».