فرنسا تمنح يسرا رتبة «فارس».. أعلى وسام فرنسي

كرّمت السفارة الفرنسية في القاهرة الفنانة المصرية يسرا، حيث منحتها وسام جوقة الشرف برتبة فارس، تقديراً لإسهاماتها البارزة في إثراء الفنون ونشر الثقافة.

ويُعد هذا الوسام أرفع الأوسمة الثقافية في فرنسا، ويُمنح للفنانين والمبدعين الذين تميزوا في المجالات الفنية أو الأدبية، أو أسهموا في تعزيز الفنون والأدب داخل فرنسا وخارجها.

وسلَّم الوسام إلى يسرا السفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شافالييه، معترفاً بمسيرتها الفنية المتميزة وتأثيرها المستمر على الوسط الثقافي.

وجرت فعاليات التكريم في مقر السفارة الفرنسية القاهرة، بحضور زوجها خالد سليم، والفنانة إلهام شاهين وشيرين رضا وكندة علوش ودرة وريهام حجاج والإعلامية منى الشاذلي والإعلامية بوسي شلبي، والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج يسري نصر الله وعدد من الفنانين.

ويُعد وسام «جوقة الشرف» (Légion d’honneur) أعلى وسام تقدمه الجمهورية الفرنسية، إذ أسسه نابليون بونابرت عام 1802 تكريماً للأشخاص الذين يحققون إنجازات بارزة في مجالات الثقافة والعلوم والسياسة والعمل الإنساني.

ويُمنح هذا الوسام لكل من الفرنسيين والأجانب الذين يساهمون بجهود متميزة في خدمة الإنسانية والمجتمع.