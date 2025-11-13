مصر .. وفاة عروسين اختناقاً في ليلة زفافهما

شهدت إحدى قرى صعيد مصر حادثاً مأساوياً أثار موجة من الحزن، إذ لقي عريس مصرعه، في حين أصيبت زوجته بحالة اختناق، إثر استنشاق غاز سام، قبل أن تفارق الحياة هي الأخرى متأثرة بإصابتها، في محافظة المنيا جنوبي البلاد.

وبحسب أقوال شهود العيان والتحقيقات، فإنه لدى توجه أسرة الزوجين لزيارتهما في اليوم التالي لحفل الزفاف، تبين عدم استجابتهما لطرقات باب الشقة، ما اضطرهم إلى كسره.

وأضافت التحقيقات أنه لدى دخول الأسرة إلى البيت، عُثر على العروسين ملقيين على الأرض في حالة صحية حرجة وغياب تام عن الوعي.

وأشارت التحقيقات إلى أنه جرى نقل الزوجين إلى أقرب مستشفى أملا في إسعافهما، إلا أن الزوج كان قد فارق الحياة متأثرا بإصابته بـ «اسفكسيا الخنق»، بينما جرى نقل الزوجة إلى غرفة العناية المركزة، بسبب خطورة حالتها الصحية، وفقدانها الوعي، قبل أن تفارق الحياة بعد ذلك.

وأكد التقرير الطبي الصادر عن المستشفى عدم وجود شبهة جنائية بوفاتهما، لتصرّح النيابة العامة بدفنهما.