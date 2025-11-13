أنقذته ناقلة نفط بعد أن خرج للتجديف وابتعد 37 كيلومترًا

انتُشل رجلٌ يطفو على عوامة سباحة في عرض البحر الأبيض المتوسط ​​في عملية إنقاذٍ أشبه بالمعجزة.

ورصدت ناقلة نفط الرجل على بُعد 37 كيلومترًا من ساحل إستبونا بعد أن ظنّ أفراد الطاقم أنهم رأوا "لعبةً مفقودةً". وفقا لما نقلته صحيفة "مترو".

ولكن بعد التمعن عبر المنظار، رأوا أن ما بدا لعبة برتقالية هو رجل يطفو على فراشه الهوائي ويحاول توجيهه مستخدمًا مجدافًا مؤقتًا.

وصرحت جمعية السلامة والإنقاذ البحري الإسبانية: "أكّد النظر بالمنظار أنه رجلٌ بالغ، يرتدي ملابسه بالكامل، يُجدّف بهدوء في عرض البحر". وأضافت موضحة "لم يكن مهاجرًا، ولم يكن في محنة، ولم يبدُ عليه أن وجوده على بُعد 37 كيلومترًا من الشاطئ على عوامة سباحة أمرٌ غريب." وأضافت أن الرجل شرح لاحقا أنه " فقط خرج للتجديف، وحمله التيار إلى أبعد مما كان مُخططًا له".

تمّ إرسال زورق إنقاذ عالي السرعة لإنقاذ الرجل ونقله إلى ميناء إستبونا، حيث فحصه الطاقم الطبي، ثمّ أُطلق سراحه.