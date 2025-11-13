في طريقه للطبيب القريب من بيته.. عجوز فرنسي يصل كرواتيا مروراً بإيطاليا بسبب عطل في الـ (GPS)

قام رجل يبلغ من العمر 85 عامًا، يعيش في شاتيلون سور تويت، وهي بلدية في غرب فرنسا، برحلة برية هي الأصعب في حياته أثناء محاولته الوصول إلى عيادة طبيبه في إيرفولت، وهي بلدية مجاورة تقع على بُعد حوالي 12 ميلًا من منزله.

ولم يحضر الرجل المسن موعده مع الطبيب، ولكن لم يبدأ القلق يساور عائلته إلا عندما فاته اجتماع جمعية كان عضوًا فيها.

ومع مرور الوقت، بدأ القلق يساور عائلة الرجل، حتى أن جيرانه لاحظوا غيابه. وسرعان ما تم الاتصال بالشرطة بشأن اختفائه، فطلبوا بدورهم من الجيش المساعدة في تحديد موقع هاتف الرجل المحمول.

وخشيت عائلة الرجل الثمانيني أن يكون قد تعرض لمكروه، لكنهم لم يتوقعوا أبدًا الرد الذي حصلوا عليه من السلطات.

إذ تعقب الجيش هاتف الرجل المفقود إلى فندق في كرواتيا، على بُعد 1500 كيلومتر (932 ميلًا) من منزله. ويبدو أنه قاد سيارته لمدة 20 ساعة، مارًا بإيطاليا للوصول إلى الدولة الواقعة في جنوب أوروبا. وعندما سُئل عن سبب وصوله إلى هناك، قال الرجل البالغ من العمر 85 عامًا إنه "لم يفهم ما حدث"، مضيفًا أن رحلته البرية كانت نتيجة عطل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ووفقًا لموقع " فرانس بليو"، لم يُعرف عن الرجل الثمانيني أنه يعاني من ضعف إدراكي أو فقدان للوعي. وقد سافرت عائلته بالفعل إلى كرواتيا لإعادته، ومن المرجح أن يروي لهم قصة مثيرة للاهتمام.