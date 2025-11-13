ألماني يكتشف أن مكابح فرامل سيارته الجديدة مصنوعة من خشب

صعق رجل ألماني اشترى سيارة فخمة في مزاد عندما اكتشف ما يوجد داخل محرك سيارته لاحقا.

وأخبر الرجل، الذي لم تكشف وسائل الإعلام الألمانية عن اسمه، الشرطة في لودفيغسبورغ أنه أدرك وجود عطل في سيارته مرسيدس GLE المستعملة لحظة ضغطه على دواسة الفرامل بعد شرائها من مزاد.

وقال أنه بالكاد خففت السيارة سرعتها، مهما ضغط على الفرامل بقوة، فاستدعى شاحنة سحب وأخذها مباشرة إلى ورشة إصلاح. وعند فحص نظام الفرامل، وجد الميكانيكيون أنه بدلًا من مكابح الفرامل المرخصة، كانت السيارة مزودة بمكبح خشبي مكتوب عليه علامة "بريمبو" بخط واضح. ولم تُقدّم هذه القطع أي قوة توقف تُذكر، وقد ألحقت أضرارًا بأقراص السيارة بالفعل.

وعلق هانز باور، خبير السلامة التقنية الذي ساعد في التحقيق، لصحيفة "شتوتغارتر ناخريشتن" الألمانية بأن "هذا ليس تصرفًا لهواة، بل إهمالٌ إجرامي"، مضيفًا أن "الخشب يتآكل فورًا عند احتكاكه بالأقراص المعدنية، ولا يملك أي فرصة لإيقاف سيارة وزنها طنان".

بدورها فتحت الشرطة الألمانية دعوى جنائية ضد المالك السابق بتهمة التلاعب بعناصر سلامة حيوية للسيارة، أما سبب استبدالهم لمكابح فرامل السيارة بكتل خشبية فلا يزال مجهولًا.