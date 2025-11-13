السجن عامين لرجل حاول التهرب من التسوق مع زوجته

أدت محاولة رجل روسي التهرب من الذهاب للتسوق مع زوجته إلي مواجهته حكما بالسجن لعامين بعدما ذهب بعيدا في محاولة التهرب من تلك المهمة.

ونقل موقع "روسيا الأم" في الشهر الماضي، عن شرطة كراسنويارسك قيام رجلٍ بتعطيل سيارته بنفسه لتزييف حادثة سرقتها، وذلك لتجنب الذهاب للتسوق مع زوجته.

ووقعت الحادثة في أبريل، لكن الشرطة الإقليمية لم تُفصح عنها للصحافة إلا في أكتوبر. وقال الموقع أن امرأةٌ اتصلت برقم الطوارئ للإبلاغ عن سرقة سيارة تويوتا كورولا الخاصة بزوجها من موقف السيارات القريب من منزلهما. ثم اتصلت لاحقًا لتبلغ عن عثورهم على السيارة في جزيرة أوتديكا، في كراسنويارسك. وعندما وصلت الشرطة لتفتيش السيارة المسروقة، وجدت آثار دخولٍ عنوةً ومفتاح تشغيلٍ تالفًا، ولكن بعد استجواب الزوج، بدأ الضباط يشتبهون في أنه لا يقول الحقيقة. وكلما زاد الضغط، قلّت مصداقية قصته، وبعد تحليل جميع الأدلة، خلصت الشرطة إلى أن الرجل فبرك عملية سرقة السيارة كذريعة للتهرب من رحلة تسوق مع زوجته.

ورغم خلو سجله الجنائي من أي شبهة، يواجه الرجل الآن خطر السجن بسبب هذه الحيلة. وقد رُفعت ضده قضية جنائية بموجب المادة 306 ("البلاغ الكاذب عمدًا") من القانون الجنائي الروسي، ويواجه عقوبة تصل إلى عامين سجنًا وحظر السفر.