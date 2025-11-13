في مشهدٍ يجمع بين الإبداع المعماري والتجربة الإنسانية، يظهر زوار متحف المستقبل في دبي وهم يتأملون فضاءه الداخلي المضيء بتصميمه الفريد، الذي تتخلله نقوش الخط العربي على الجدران والسقف، حيث تنساب الحروف لتشكل رسالة جمالية ومعرفية حول استشراف الغد.. ويتوسط المشهد مجسّم فضي يطفو في الهواء، ليعكس روح الابتكار التي يجسّدها المتحف، بينما يتنقّل الزوار على الجسور الحلزونية البيضاء بانبهار واضح أمام تمازج الفن والتكنولوجيا. ويُعد متحف المستقبل أحد أبرز المعالم المعمارية في دبي والعالم، وافتُتح عام 2022 ليكون منصة عالمية لاستشراف المستقبل، وابتكار الحلول للتحديات القادمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية.