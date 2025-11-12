حبس سائق إسماعيل الليثي بعد ثبوت تعاطيه المخدرات

أمرت السلطات المصرية بحبس سائق المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات، التي خضع لها عقب حادث التصادم الذي أسفر عن وفاة الليثي بمحافظة المنيا جنوب البلاد.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال السائق، ووجهت له تهمة تعاطي المواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وكان الليثي (37 عاماً) قد تعرض لحادث سير مروع في مركز ملوي بمحافظة المنيا، مساء الخميس، خلال عودته من حفل زفاف.

فيما أدى الحادث إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم المطرب الذي دخل في غيبوبة تامة بعد نقله إلى مستشفى ملوي العام ووضعه تحت العناية المركزة، قبل أن يفارق الحياة يوم الاثنين.