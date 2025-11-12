الفنانة مي عز الدين تدخل القفص الذهبي

أعلنت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" زواجها من شاب من خارج الوسط الفني يدعى أحمد تيمور، والذي يعمل مدربًا للياقة البدنية.

ونشرت مي عدداً من الصور مع زوجها وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".

وفنيا، بدأت مي عز الدين التحضير لتصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان " قبل وبعد"، والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام 2026، والذي من المقرر أن ينطلق نهاية شهر نوفمبر الجاري، بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي فريق العمل، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل والمنافسة به ضمن السباق الدرامي.

ويذكر أن مي عز الدين شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه"، بطولة آسر ياسين ودياب، ومن إخراج تامر محسن، وشارك في العمل؛ أشرف عبد الباقي، عايدة رياض، محمود عزب، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، تقى حسام.