«حمدان بن محمد للتصوير» تمنح جائزتها الكبرى لبركان «إتنا»

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل توزيع جوائز الدورة الـ14 من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، التي أقيمت، أمس، في متحف المستقبل بدبي.

من خلال مشهد توثيقي لبركان «إتنا» في صقلية، حيث ينفث جوف الأرض لهيباً، وتتصاعد شظايا الحمم المتوهجة وتتناثر على الثلج الأبيض النقي، حصد المصور الإيطالي، جيانلوكا جيانفيراري، الجائزة الكبرى في الدورة التي حملت عنوان «القوة».

وقال أمين عام الجائزة، علي خليفة بن ثالث: «القوة من أقدم مصادر الفخر والاعتزاز، ومن أشهر الأمنيات البشرية الشائعة، القوة، هي مُحرّك التغيير والتحوّل، وقد تكون مصدراً للإلهام أو الخوف»، وأضاف: «استقبلت (هيبا) في هذه الدورة وتعاملت مع أكثر من 87 ألف صورة من 50 ألف مصور، فقد وصلت الجائزة إلى جميع دول العالم ووصلوا إليها، بعد أن نشرت ثقافة الصورة وارتقت بشأنها واطمأنت لمكانتها في المجتمع، إذ نجحت في بناء المصور الإماراتي حتى أصبحت العالمية بالنسبة له مشروعاً اعتيادياً، وحافظت على كونها رقماً عالمياً صعباً في تكريم الفنون البصرية، وتعزيز الوعي العالمي بدور الصورة في لفت النظر إلى القضايا الكبرى على مستوى العالم».

ثوران القوة في «إتنا»

وكرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 200 ألف دولار، والتي حصدها المصور الإيطالي، جيانلوكا جيانفيراري، بتوثيقه مشهداً لبركان «إتنا» في صقلية، كما كرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد الفائزين بالجوائز الخاصة، حيث نال لقب الجائزة التقديرية المصور الأميركي، ريك سمولان، نظراً إلى ما قدمه خلال مسيرته مصوراً ومؤلفاً ومتحدثاً عالي التأثير، لاسيما أنه حصد عشرات الجوائز والألقاب والتكريمات المرموقة، وكانت بعض كتبه ضمن الأكثر تأثيراً، ونجح في استقطاب الاهتمام العالمي بقضايا إنسانية مهمة.

صُنّاع المحتوى

أما «جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي» فقد مُنحت للمصور والمخرج الأميركي، مارك سميث، الذي يُعدّ من أبرز مصوري الطيور والدارسين لحياتها وبيئتها على مستوى العالم، وحققت أعماله أكثر من مليارَي مشاهدة وهو من أشهر الناشطين في الحفاظ على البيئة، وإصداراته تحظى بشعبية كبرى في تدريب تصوير الطيور وفهم حياتها المعقدة.

وفاز بجائزة مصور العام من «هيبا» المصوّر العُماني، سالم الحجري، وحصد الجائزة تقديراً لمشاريعه التي تروي قصصاً بصرية مؤثرة، تهدف للحفاظ على التراث الثقافي العُماني والعربي والاحتفاء به وتقديمه للعالم، وتُجسّد هوية المنطقة الغنية بصور نابضة بالحياة ومؤثرة عاطفياً، حيث تربط التقاليد القديمة بروايات الحاضر، إضافة إلى جهوده المتواصلة والبناءة لتوفير فرص النماء والتطوير للمصور العُماني والخليجي.

محور القوة

وكرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بمحور «القوة»، إذ احتل المركز الأول المصور السوري، هاشم دردورة، بينما حلَّ المصور الهندي، ديباك سينغ دوجرا، ثانياً، ليكون المركز الثالث من نصيب المصور الأسترالي، سكوت بورتيلي.

بدورها، كرّمت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، الرئيس التنفيذي لفورنتير 25، الفائزين في المحور «العام - الملوّن»، وفازت بالمركز الأول المصورة الأميركية، كارين آيجنر، وحلَّ ثانياً المصور الأميركي، جاك تشي، بينما جاء المصور البولندي، مارشين جيبا في المركز الثالث، أما المحور «العام - الأبيض والأسود» فقد انتزع صدارته المصور الأسترالي، تيد غرامبو، تلاه ثانياً المصور كريس فالوز، من جنوب إفريقيا، فيما احتل المركز الثالث المصور الإماراتي، يوسف بن شكر الزعابي.

ملف مصور

وكرَّم الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، الفائزين في محور «ملف مصوِّر»، إذ فاز المصور الفلسطيني، علي جاد الله، بالمركز الأول، تلاه ماريك بيغالسكي، من بولندا، في المركز الثاني، فيما احتل المصور الإماراتي، عمار السيد أحمد، المركز الثالث، وخُتِم توزيع الجوائز مع التصوير الرياضي، حيث كرّم رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر الفائزين في محور «التصوير الرياضي»، وحصد المركز الأول المصور فلاديمير تاديك، من البوسنة والهرسك، تلاه المصور الألماني، لاسي بيريني، في المركز الثاني، ثم المصور ماساتوشي أوجيهارا، من اليابان، في المركز الثالث.

«التصوير بالمُسيَّرات - فيديو»

كرّم وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس أمناء الجائزة، عبدالرحمن بن محمد العويس، الفائزين بمحور التصوير بالمُسيَّرات «فيديو»، وحصد المركز الأول المصور الأميركي كريم إيليا، فيما احتل المركز الثاني المصور النرويجي كريساندر بيرغان، أما المركز الثالث فكان من نصيب المصور الهندي شانثا كومار ناجيندران.