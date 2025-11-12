أحمد بن محمد: لدينا طموحات كبيرة لمستقبل إعلام دبي

أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، قرارين بتشكيل لجنتين متخصصتين، تُعنى الأولى بتطوير قطاع الأفلام، والثانية بتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية، وذلك ضمن جهود مجلس دبي للإعلام لتوفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار في المجال الإعلامي وتستشرف مستقبله، وفي إطار اختصاص المجلس بتعزيز قدرات القطاعات الرئيسة لإعلام دبي، ورفدها بمقومات التميز وفي مقدمتها المواهب والكفاءات الشابة والكوادر المبدعة، بما يتناغم مع رؤية المجلس ورسالته في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام والإنتاج الإبداعي.

وأصدر سموه قرار مجلس دبي للإعلام رقم (8) لسنة 2025، بتشكيل «لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام» برئاسة عصام كاظم، عضو مجلس دبي للإعلام - دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كما أصدر سموه قرار المجلس رقم (9) لسنة 2025 بتشكيل «لجنة دبي للألعاب الإلكترونية» برئاسة خلفان بلهول، عضو مجلس دبي للإعلام - مؤسسة دبي للمستقبل، كلجنتين تابعتين لمجلس دبي للإعلام، على أن يُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما، في حين وجّه سموه بإعداد خطة عمل شاملة تدعم تطوير قطاعي الأفلام والألعاب الإلكترونية، عبر تقديم خدمات وتسهيلات نوعية تتماشى مع أرقى المعايير العالمية.

مكانة إعلامية عالمية

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استحداث اللجنتين يأتي في إطار استكمال الهيكل التنظيمي الخاص بالإشراف على قطاعين مهمين يحملان الكثير من الفرص، لاسيما وأن دبي تمتلك المقومات التي تُمكّنها من تحقيق مكانة إعلامية عالمية، لما تتمتع به من عوامل تميز قوية تشمل بنية تحتية رقمية تُعدّ من الأفضل على مستوى العالم، وأطراً تنظيمية متطورة مواكبة للتقدم التكنولوجي السريع، وخدمات لوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز في قلب العالم.

وقال سموه: «لدينا طموحات كبيرة لمستقبل إعلام دبي وقطاعات أصبحت اليوم في طليعة الاهتمام العالمي. نعمل وفق آلية منهجية وتخطيط قائم على الرصد الدقيق للتطورات العالمية في مجال الإعلام لسرعة مواكبتها لتحقيق الريادة فيها. نثق بقدرة فرق العمل على القيام بكل ما يلزم، لترسيخ مكانة دبي مركزاً للابتكار وعاصمة للاقتصاد الرقمي والإبداعي، ونقطة جذب للاستثمارات والكفاءات المتميزة في هذين المجالين».

رؤية طموحة

وأكدت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المري، أن تأسيس لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام، ولجنة دبي للألعاب الإلكترونية، يُمثّل خطوة نوعية تعكس الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام والإنتاج الإبداعي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي دعماً لجهود المجلس في مواكبة تطور الصناعات الإبداعية، وتوفير بيئة محفزة لنمو المواهب الوطنية واستقطاب الخبرات العالمية.

وأضافت: «يُشكّل تأسيس اللجنتين دفعة مهمة في اتجاه تطوير منظومة إعلامية متكاملة ومستدامة، تُعزّز تنافسية دبي وتفتح آفاقاً رحبة أمام المستثمرين وصناع المحتوى والمبدعين في مجالي الأفلام والألعاب الإلكترونية، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع والتكنولوجيا.. رؤيتنا واضحة وهي أن يكون الاقتصاد الإبداعي في صميم منظومة دبي الاقتصادية، وأن تتحول قطاعات الأفلام والألعاب الإلكترونية إلى منصات تُصدّر الإبداع من دبي إلى العالم».

خدمات وتسهيلات

وستعمل اللجنتان الجديدتان على تقديم خدمات نوعية تُسهم في تأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام والإنتاج الإبداعي، حيث ستعنى لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام بتقديم تسهيلات للقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن خلال التعاون مع استوديوهات الإنتاج المحلية والعالمية، والعناية ببرامج التدريب المتخصصة والمنصات الداعمة لصناع الأفلام الشباب، وفتح مجالات أرحب أمام المواهب الواعدة للنمو والتطور.

وتضم لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام: هشام سلطان العلماء - مجلس دبي للإعلام، نائباً لرئيس اللجنة، والأعضاء: جمال الشريف - سلطة دبي للتطوير، وشيماء السويدي - هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبدر أنوهي - بلدية دبي، وعبدالله آل علي - هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومنصور المالك - جمارك دبي، وأحمد بالقيزي - هيئة دبي للطيران المدني، والعقيد أ.د.سعود فيصل الرميثي - شرطة دبي، والعقيد علي الحمادي - الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، وفاطمة المطوع - مطارات دبي، ومريم المهري - طيران الإمارات.

وستُعنى لجنة دبي للألعاب الإلكترونية ببناء الشراكات وتقديم الخدمات والتسهيلات الداعمة لتنمية هذا القطاع، وتسهيل اكتشاف وتشجيع الكفاءات الشابة والمواهب الواعدة، من خلال الاهتمام بالبرامج التدريبية والمهنية المتخصصة، وتحفيز الشركات الناشئة على النمو، بما يخدم دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وتأكيد الريادة الإقليمية والعالمية لدبي في هذا المجال، وخلق فرص جديدة للمبدعين والمستثمرين.

وتضم لجنة دبي للألعاب الإلكترونية: هشام سلطان العلماء - مجلس دبي للإعلام، نائباً لرئيس اللجنة، والأعضاء: أحمد الخاجة - دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشيماء السويدي - هيئة الثقافة والفنون في دبي، والعميد الدكتور منصور الرزوقي - شرطة دبي، وأحمد حمزة - مركز دبي للسلع المتعددة، ومحمد البلوشي - مركز دبي المالي العالمي، وحنان أحمد - شركة الاتصالات المتكاملة (دو)، وعيسى المرزوقي - مجلس دبي الرياضي، وعبدالله القعود - غرف دبي.

وألزم قرارا مجلس دبي للإعلام رقم (8) و(9) لسنة 2025، الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الصلة بالتعاون التام مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصاءات والمستندات والدراسات والتقارير التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها، بموجب أحكام هذين القرارين.