ديفيد زالاي أول مجري يفوز بجائزة «البوكر» البريطانية

فاز ديفيد زالاي بجائزة «البوكر» لعام 2025 عن روايته «فليش» (أو لحم)، ليصبح أول كاتب مجري يفوز بإحدى أهم الجوائز المخصصة للأعمال الأدبية الصادرة باللغة الإنجليزية.

وقال منظمو حفل توزيع الجائزة بلندن، في بيان، إن «رواية (فليش) تأمّل في الطبقية والسلطة والهجرة والذكورة، وصورة مقنعة لرجل واحد، والتجارب التكوينية التي يمكن أن تتردد أصداؤها عبر العمر».

والرواية هي العمل الأدبي السادس للمؤلف الذي ولد في كندا، وكان قد وصل إلى القائمة القصيرة، في عام 2016، عن روايته «كل ما في الإنسان» التي تروي قصة تسعة رجال في مراحل مختلفة من حياتهم.