في دبي تلتقي الأبراج بالأفق، في مشهد يخطف الأنفاس، لتمنح الزائرين لحظة تحليق رمزية بين الواقع والحلم.. وعند مجسم «أجنحة المكسيك»، المقابل لبرج خليفة، تبدو دبي أكثر من مجرد مدينة حديثة.. إنها لوحة حية تجمع بين الفن والطموح والإنسان.. كل صورة تُلتقط أمام هذا الإطار المفتوح نحو السماء تروي حكاية جديدة عن أحلام معلّقة لا تعرف المستحيل، وعن أرواحٍ وجدت في هذا المكان جناحين للطيران نحو المستقبل.

إنه مشهد يجسّد جوهر دبي.. مدينة تنبض بالحياة، وتمنح كل من يقف على أرضها فرصة أن يكون جزءاً من قصتها المتجددة.. قصة ترتفع مع كل طابق من برجها الأسطوري نحو ضوء لا ينطفئ.