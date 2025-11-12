«حشرة» تفتك بأشجار الصنوبر التاريخية في لبنان

في قلب جنوب لبنان تتكشف أزمة جفاف مخاريط الصنوبر، وموت أشجارها التاريخية التي كانت ذات يوم شامخة وفيرة الثمار، في غابة مثلت شريان حياة لمجتمعات بأكملها.

وعلى مدى سنوات تضاءل إنتاج مزارعي غابة «بكاسين» من الصنوبر، وعزا المزارعون ذلك في بادئ الأمر إلى تقلبات الطقس الموسمية، لكن في عام 2015 تأكد علماء مما كان يخشاه كثيرون، إذ تفشت في الغابة حشرة تتغذى على المخاريط التي تنتج الصنوبر اللبناني الثمين.

وحصاد مخاريط الصنوبر عمل شاق، إذ يتسلق العمال أشجاراً شاهقة لجمع المخاريط العالقة في أعاليها، مستخدمين سلالم ضيقة، ويحافظون على توازنهم فوق أغصان رفيعة، من دون توافر معدات الأمان اللازمة لهذه المهمة. زُرعت معظم غابات الصنوبر في لبنان في أواخر القرن الـ18 وأوائل القرن الـ19، ولاتزال هذه الأشجار القديمة في أعمارها الإنتاجية، إلا أن الجفاف وعدم انتظام هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، الناجم عن تغير المناخ، جعلتها أكثر عرضة للآفات.

وتضم غابة «بكاسين» نحو 100 ألف شجرة صنوبر مثمرة، لكن وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومع انخفاض الإنتاجية، ارتفعت أسعار الصنوبر في الأسواق ولم يعد سوى قلة من اللبنانيين قادرين على شرائه.

ووصل سعر بيع الكيلوغرام الواحد من حبوب الصنوبر الآن إلى نحو 100 دولار، بعد أن كان 65 دولاراً تقريباً قبل خمس سنوات.