التحقيق بأغرب جريمة قتل.. صرصور يحرض أميركي على جريمة قتل مزدوجة

تواجه ولاية نيو مكسيكو الأميركية واحدة من أغرب قضايا القتل، بعد أن اعترف رجل بإطلاق النار على شخصين داخل منزل في مدينة ألبوكيركي، مدعيًا أنه تلقى "رسالة مشفّرة من صرصور" تخبره بضرورة قتلهما.

وذكرت شبكة "إن بي سي" نقلاً عن مكتب عمدة مقاطعة بيرناليلو، أن المتهم أليكسيس هيرنانديز، البالغ من العمر 25 عامًا، اعتُقل يوم الجمعة الماضي ووجّهت إليه تهمتان بالقتل بعد وقوع الحادث داخل منزل في جنوب غرب ألبوكيركي.

وبحسب مذكرة الاعتقال، هرعت الشرطة إلى موقع البلاغ بعد ورود تقارير عن إطلاق نار قبل الساعة العاشرة والنصف مساءً. وعند وصولهم، استقبلهم هيرنانديز عند الباب وهو يحمل مسدسًا على خصره وسيفًا عسكريًا مربوطًا بفخذه، قبل أن يتم توقيفه فورًا.

وقال المتهم للشرطة إنه خدم سابقًا في مشاة البحرية الأميركية، مضيفًا أنه "كان عليه أن يفعل ما يجب فعله"، بحسب ما ورد في المذكرة. وعُثر داخل المنزل على رجلين مقتولين؛ أحدهما أمام المنزل مصاب بطلقات نارية، والآخر داخل شقة ملحقة تظهر عليه آثار طعنات.

وخلال التحقيق، أوضح هيرنانديز أنه كان يعرف الضحيتين، وأن أحدهما هو مالك العقار. وادّعى أن المالك وضع كاميرات مراقبة داخل المصابيح، وأنه كان يسمع "أصواتًا غريبة" تصدر من فتحات التهوية، كما قال إنه تلقى "إشارات من صرصور" تفيد بضرورة قتل المالك قبل أن "يقضي هو عليه".

وفي تفاصيل أكثر غرابة، أضاف هيرنانديز للمحققين أنه تلقى "رسالة مشفرة في صرصور" تؤكد له أنه "يجب أن يقتل" صاحب العقار، مدعيًا أن الأخير "لا يحب الصراصير".

وبعد تنفيذ الهجوم، أشار المتهم في إفادته إلى أنه لم يكن يعلم ما يجب فعله، فبقي في المكان يتجول حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.

ولا تزال السلطات في نيو مكسيكو تحقق في ملابسات الحادث وتفاصيل الحالة النفسية للمتهم الذي وصف جريمته بأنها استجابة "لتعليمات غامضة".