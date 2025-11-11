مجرد مراهق أنيق.. كشف هوية "المحقق الغامض" في سرقة اللوفر

انتهى الغموض الذي أحاط بصورة الشاب الأنيق التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي عالميا بعد حادثة سرقة مجوهرات من متحف اللوفر في باريس، إذ تبيّن أن "المحقق الغامض" ليس سوى مراهق في الخامسة عشرة من عمره كان في المكان صدفة.

وبحسب ما نقلته مجلة "دير شبيغل" الألمانية ووكالة "أسوشيتد برس"، فإن الشاب يدعى بيدرو إلياس غارزون ديلفو، وهو من إحدى ضواحي باريس، وكان يزور المتحف العالمي مع والدته يوم الحادثة، عندما التقطت عدسات المصورين صورته وهو يقف بالقرب من رجال الشرطة أثناء الفوضى التي أعقبت سرقة مجوهرات تُقدّر بملايين الدولارات.

الصورة، التي انتشرت على نطاق واسع، أظهرت الشاب مرتديًا قبعة أنيقة وبدلة مكوّنة من ثلاث قطع ومعطفًا طويلاً، ما جعل الكثيرين يظنون أنه محقق محترف، بل ولقّبوه على الإنترنت بـ"رجل الفيدورا". ومع تصاعد الاهتمام، ذهبت بعض النظريات إلى حدّ الادعاء بأن الصورة من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

لكن الحقيقة كانت أبسط من ذلك بكثير. فالشاب أوضح أنه لم يكن يعلم أن أحدًا يصوّره، وأنه استمتع بمشاهدة الجدل الواسع حول صورته، قائلاً: "ضحكنا كثيرًا أنا وعائلتي ونحن نقرأ النظريات عني. انتظرت قليلًا قبل الكشف عن هويتي لأنني أردت أن أستمتع أكثر بدور المحقق المزيف".

وأكد ديلفو أن ما ارتداه في ذلك اليوم ليس زيًا خاصًا، بل هو أسلوبه المعتاد في ارتداء الملابس الكلاسيكية، مشيرًا إلى أنه يحب الأناقة المستوحاة من حقبة الأربعينيات.

وتمكّنت دير شبيغل من الوصول إليه عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث ينشر صورًا مشابهة بطابع كلاسيكي. أما عن خططه المقبلة بعد هذه الشهرة المفاجئة، فيقول المراهق الفرنسي إنه لم يقرر بعد كيف سيستفيد من "خمس عشرة دقيقة من الشهرة"، التي منحته إياها الصدفة أمام متحف اللوفر.