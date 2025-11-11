القرفة والعسل.. مزيج سحري لتقوية المناعة وتخفيف الاحتقان

تُعتبر القرفة والعسل من أبرز المكونات الطبيعية المستخدمة منذ القدم في الطب الشعبي لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

فبفضل خصائصهما المهدئة والمضادة للالتهابات، يمكن أن يساهما في تهدئة السعال وتخفيف التهاب الحلق والاحتقان، رغم أنهما لا يعالجان السبب الفعلي للمرض وإنما يقدمان دعمًا لتخفيف الأعراض وتحسين الشعور العام.

ويتميز العسل بقدرته على تهدئة السعال بفضل قوامه الكثيف الذي يغلف الحلق ويقلل التهيّج؛ ما يساعد على تحسين النوم، خاصة لدى الأطفال.

وأظهرت دراسات، منها دراسة نشرت في BMJ Evidence-Based Medicine، أن العسل يقلل شدة وتكرار السعال ويحسن جودة النوم لدى المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة والميكروبات قد توفر حماية خفيفة ضد الالتهابات.

أما القرفة، فتحتوي على مركبات طبيعية تساعد على تخفيف المخاط وتوسيع الشعب الهوائية؛ ما يدعم راحة الجهاز التنفسي.

وتشير أبحاث نُشرت في Journal of Biomedical and Pharmacological Research إلى أن للقرفة خصائص مضادة للفيروسات والالتهابات.

يمكن تناول ملعقة صغيرة من خليط جزء من القرفة مع أربعة أجزاء من العسل ثلاث مرات يوميًّا لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام، أو إضافة ملعقة كبيرة من القرفة مع ربع كوب من العسل إلى الماء الدافئ أو شاي الأعشاب للحصول على مشروب مهدئ يخفف الاحتقان ويهدئ الحلق.

ويُوصى بالاعتدال في تناول القرفة والعسل، مع استشارة الطبيب للحوامل أو من يتناولون مميعات الدم، وتجنب إعطاء العسل للأطفال دون سن عام واحد لتفادي خطر التسمم الغذائي.

ورغم أنهما لا يعالجان البرد، فإن القرفة والعسل يقدمان راحة ملحوظة للأعراض الشائعة، ويُعدّان وسيلة طبيعية آمنة لتخفيف الانزعاج وتعزيز الشعور بالراحة أثناء المرض.

