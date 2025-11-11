فشل مهمة إطلاق أقمار اصطناعية في شمال غربي الصين

فشلت مهمة إطلاق أقمار اصطناعية باستخدام صاروخ حامل تجاري من طراز "سيريس-1" في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين.

وكان الصاروخ مكلفا بحمل القمر الاصطناعي "جيه إكس جي إف-04 سي" مع قمرين اصطناعيين آخرين.

وانطلق الصاروخ مساء أمس الاثنين، وتعرض لخلل أثناء الطيران، مما أدى إلى فشل وصول الأقمار الاصطناعية إلى مداراتها المخططة لها.

ويجري حاليا التحليل والتحقيق في سبب فشل المهمة.