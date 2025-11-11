حمدان بن محمد: نثق بفريقٍ تقوده لطيفة بنت محمد ليُلهم العالم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تبدأ اليوم فعاليات المؤتمر العام الـ٢٧ للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، أكبر تجمع عالمي للمتخصصين في قطاع المتاحف، والذي ينعقد في دبي، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، حتى 17 نوفمبر الجاري، تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير»، بحضور ومشاركة من خبراء المتاحف وقادة الثقافة والفكر من مختلف أنحاء العالم.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «للمرة الأولى على مستوى المنطقة تستضيف دبي المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم دبي 2025) خلال الفترة من 11 - 17 نوفمبر 2025، بمشاركة مئات المؤسسات والمتاحف العالمية، وأكثر من 4500 مشارك، ووفود تمثل 130 دولة في أكبر تجمع دولي لخبراء المتاحف».

وأضاف سموه: «في دبي نستمد من جذورنا الراسخة طاقةً تبني المستقبل، وتفتح آفاقاً لحوارات ثقافية عميقة تصون ذاكرة الإنسانية، وتعيد تشكيل ملامح متاحف الغد، ونحن نثق بفريقٍ تقوده لطيفة بنت محمد ليُلهم العالم ويقدّم نسخةً استثنائية تُجسّد فصلاً جديداً في تاريخ هذا الحدث العريق الممتد لأكثر من سبعة عقود».

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فخرها بثقة سمو ولي عهد دبي، وقالت سموها في تدوينة على «إكس»: «فخورون بثقة سموكم، ونسعى أن نكون والفريق عند حسن ظنكم في استضافة (آيكوم دبي 2025)، بدعمكم ورؤيتكم الملهمة وبروح الفريق الواحد.. نمضي لتقديم تجربة استثنائية تبرز مكانة دبي مركزاً عالمياً للحوار الثقافي وصون التراث الإنساني».

وتستهل سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أعمال المؤتمر الدولي بكلمة رئيسة، تمهد لأسبوع من الحوارات البنّاءة، حيث يبحث المؤتمر سُبل تمكين المتاحف من مواكبة التحوّلات المتسارعة في المجتمعات المعاصرة والتصدي لتحدياتها، مؤكداً الدور المحوري للمتاحف في صون الذاكرة الجماعية وتعزيز أثرها الثقافي والتنموي.

وسيشهد الحدث العالمي تقديم كلمات رئيسة لمجموعة من كبار المسؤولين إلى جانب شخصيات ثقافية وخبراء ومتخصصين في القطاع، وسيتضمن الحدث العالمي تنظيم سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل التفاعلية التي تستعرض العديد من الأفكار التي تبرز دور الشباب في تشكيل ملامح مستقبل القطاع، وتسلط الضوء على مساهمة المتاحف في حفظ وصون التراث غير المادي، وقدرتها على تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة.

ويُعد المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» منظمة عالمية رائدة، متخصصة في مجال تطوير المتاحف والحفاظ عليها وعلى العاملين فيها، وتأسس المجلس في عام 1946، ويعمل كمنصة لمجتمع المتاحف الدولي، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة عبر القارات، ويضم «آيكوم» أكثر من 60 ألف عضو في 139 دولة، ويوحد بين المتخصصين في جميع مجالات العمل المتحفي، بمن فيهم أمناء المتاحف، وأخصائيو الترميم، والمعلمون، والباحثون، ومديرو المتاحف، وتتيح شبكة «آيكوم» الواسعة تعزيز دور المتاحف في التنمية المجتمعية، والاستدامة، والحفاظ على التراث الثقافي، وهي تستند في ذلك إلى إيمانها بأهمية دور المتاحف في تشكيل عالم أفضل وأكثر شمولية.

