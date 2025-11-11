مركز إبداعي عالمي

تتلاقى أعين وكاميرات الزوار والمهتمين مع المجسمات الإبداعية التي يعرضها أسبوع دبي للتصميم 2025.. تجربة حية بين الإنسان والفن، حيث يلتقي الإبداع بالخيال لتشكيل حوار بصري يُلهم الحواس، ويعد أسبوع دبي للتصميم منصة عالمية تحتفي بالابتكار والإبداع في مختلف المجالات، مقدمة للمصممين والفنانين العرب والعالميين فرصة لعرض أعمالهم واستكشاف أحدث اتجاهات التصميم، ومن خلال هذه الفعالية تسلط دبي الضوء على مكانتها مركزاً إبداعياً عالمياً، وتُبرز أهمية التصميم في تعزيز الثقافة، والفن، والحياة اليومية، مقدمةً للمجتمع المحلي والدولي تجربة تفاعلية لا تُنسى، تجمع بين الجمال والفكر والابتكار.