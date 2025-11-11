دبي في عيد الاتحاد الـ 54.. الفرحة تعم أرجاء المدينة

تستعد دبي لتتوشح بألوان علم الإمارات احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54 مع ثلاثة أيام لا تُنسى، تجسد الوحدة والتلاحم والفخر الوطني من الأول حتى الثالث من ديسمبر المقبل، وتقدم هذه الاحتفالات، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تجارب استثنائية في مجالات الثقافة، والتراث، وفنون الطهي، والضيافة، والفعاليات الترفيهية والحية، إلى جانب فعاليات جديدة ومميزة سيتم الإعلان عنها قريباً. ويشمل جدول الفعاليات، الذي سيتم الإعلان عنه بالكامل في الأسابيع المقبلة، حفلاً موسيقياً ضخماً تحييه النجمة الإماراتية بلقيس في «فستيفال باي»، بدبي فستيفال سيتي مول يوم الثاني من ديسمبر، لتقدم باقة من أجمل الأغاني مع إطلالات رائعة على المشهد البانورامي لمدينة دبي، وتبدأ الاحتفالات بعرض ألعاب نارية مذهل في تمام الساعة الثامنة مساءً، لتُضيء سماء المدينة احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54.

وسيتم الكشف عن المزيد من المعلومات والتفاصيل حول عروض الألعاب النارية، والمسيرات التراثية، والعروض الثقافية، والاحتفالات العائلية، والمأكولات المتنوعة، وغيرها الكثير من التجارب الجديدة كلياً التي ستُقام في أبرز الوجهات على مستوى دبي خلال عيد الاتحاد.