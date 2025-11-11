«إماراتيات ملهِمات» تواصل الاحتفاء بسيدات تركن بصمة جليّة في المجتمع

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنطلق فعاليات النسخة السنوية الثالثة من قمة «إماراتيات ملهمات»، يوم 12 نوفمبر الجاري، في منتجع «سانت ريجيس» بجزيرة السعديات في أبوظبي، بالتعاون بين الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وتنعقد نسخة عام 2025 تحت شعار «أطلقي العنان لتأثيرك» لتسلط الضوء على نجاح السيدات الإماراتيات بوضع بصمة إيجابية جليّة في المجتمع، بما يؤكد التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بدعم تطور المرأة والاحتفاء بإنجازاتها والتأكيد على دورها الحيوي في مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات والمجالات.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي: «تعكس قمة (إماراتيات ملهمات) الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) في تمكين المرأة الإماراتية، وإتاحة الفرص أمامها لتكون شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل الدولة وازدهارها، فبفضل الدعم المتواصل من سموها، أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً عالمياً في الطموح والريادة والعطاء المجتمعي».

وستجمع قمة «إماراتيات ملهِمات» أكثر من 600 شخصية ملهمة، من مختلف الخلفيات من الرجال والنساء، خلال يومٍ حافل بالنقاشات والجلسات الحوارية، وجلسات التدريب والتمارين الذهنية.