من هو أغنى شخص في تاريخ البشر .. والذي اختُرعت كلمة «ملياردير» لوصفه ؟

متى ظهرت كلمة «ملياردير» ؟!

تقول الوثائق أن الكلمة استخدمت حسابياً لأول مرة لوصف ثروة شخص ما، عام 1916، حينما كتبت الصحف عن ثروة إمبراطور صناعة النفط جون روكفلر.

ففي عام 1916 بلغت ثروة روكفلر مليار دولار، وكانت تعادل 2% من الناتج المحلي الأميركي حينها.

ورغم مرور أكثر من قرن على إطلاق كلمة ملياردير كوصف لثروة شخص ما إلا أن روكفلر لا يزال يحتفظ بسقف الثروة الأعلى في التاريخ.

وتبلغ ثروة أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، نحو 473 مليار دولار، وفقاً لقائمة «بلومبرغ للمليارديرات» وتعادل ثروته أقل من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

ورغم أن مكافآت إيلون ماسك الأخيرة التي تم إقرارها تعد بأن يكون الأكثر ثراءاً في التاريخ، وأن يحطم رقم روكفلر، إلا أن الديون المتنامية للاقتصاد الأميركي قد تحول دون ذلك.

وبالعودة إلى روكفلر، فإن شركته «ستاندرد أويل» كانت تستحوذ على 90% من سوق النفط الأميركية بحلول عام 1900، ما دفع الكونغرس لإصدار قوانين ضد الاحتكار وإجباره على تقسيم شركته إلى شركات أصغر حجماً، لكن لم تحل القوانين دون استمرار صعود ثروته، إذ أن الشركات المقسمة الجديدة شهدت ارتفاعات متتالية.

وامتلك روكفلر حصصاً مؤثرة في شركات «إكسون» و«موبيل» و«شيفرون»، بالإضافة إلى استثمارات في شركات التكرير والتوزيع، ونحو 20 شركة من أكبر شركات الطاقة في العالم.