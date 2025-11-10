القبض على 3 سياح تَصوَّروا عراة بجانب «هرم خوفو»

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على 3 سياح في منطقة أهرامات الجيزة بتهمة تصوير بعضهم عراة بجانب «هرم خوفو».

وأوقفت السلطات السيّاح الثلاثة لمخالفتهم الأعراف والقوانين المصرية، بعد محاولتهم التقاط صور تذكارية عارية مع الهرم الأكبر، أحد عجائب الدنيا السبع.

وبينت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن المتهمين حاولوا التقاط الصور خلف الهرم الأكبر بدون ملابس، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأكد السياح عدم معرفتهم بالضوابط والقانون المصري، وقالوا إن تلك التصرفات متاحة في بلادهم وغير مُجَّرمة قانوناً.

وحسب «القاهرة 24» تحفظت الأجهزة الأمنية على السياح الثلاثة وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرض المتهمين على جهات التحقيق.