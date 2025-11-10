هلع في 10 ولايات أمريكية .. بعد تسمم 13 رضيعاً بحليب للأطفال

تحقق السلطات الصحية الأميركية في حالات تسمم عدد من الأطفال الرُضَّع في عدد من الولايات، بعد تناولهم نوعاً من حليب الأطفال.

وقال مسؤولون صحيون اتحاديون، امس، إنهم يحققون في 13 حالة تسمم لرضع تم تسجيلها في 10 ولايات.

وترتبط حالات التسمم بتركيبة حليب أطفال يجري سحبها من الأسواق بعد حالة من الهلع بين الأمهات.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في بيان إن شركة «باي هارت» وافقت على البدء في سحب دفعتين من حليب الأطفال للتغذية الكاملة، الذي تنتجه الشركة.

ونقل الرضع الـ13 إلى المستشفيات بعد تناول تركيبة الحليب، بينما لم يجر الإبلاغ عن أي وفيات.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها تحقق في كيفية حدوث التلوث، وما إذا كان قد أثر على أي منتجات أخرى.

ويمثل المنتج، المتاح عبر الإنترنت ومن خلال كبار تجار التجزئة، ما يقدر بـ1 بالمئة من مبيعات تركيبات الحليب الوطنية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.