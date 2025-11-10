نقل الفنان المصري محمد صبحي إلى العناية المركزة

تعرض الفنان المصري محمد صبحي لوعكة صحية في منزله ما دفع الأسرة إلى نقله فورا إلى أحد المستشفيات لتلقي العناية الطبية.



وأكد مصدر مقرب من الفنان لصحيفة "اليوم السابع" أن الحالة خطيرة، مشيرا إلى أن الأطباء يتابعون تطورات وضعه عن كثب، داعين الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

والفنان صبحي من مواليد 3 مارس 1948 وهو ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي ولد في القاهرة.

وفي عام 1968 بدأ صبحي العمل في أدوار صغيرة في العديد من المسرحيات أمام العديد من الفنانين المشاهير مثل صلاح منصور، فؤاد المهندس، حسن يوسف، وغيرهم.

في عام 1980 كون صبحي فرقة "ستوديو 80" مع صديقه لينين الرملي، ليشهد الوسط المسرحي مولد ثنائي شاب دارس للمسرح، ولديه رغبة في إثبات الذات.

كما بدأت علاقة صبحي بالتلفزيون منذ أن قدم مسلسل "فرصة العمر" في منتصف السبعينيات.

يصف بعض المسرحيين محمد صبحي بالقائد العسكري أو الدكتاتور الذي يعمل بدقة متناهية لدرجة يراها البعض مبالغا فيها، صبحي يرى أن الممثل الذي يعمل معه لا بد أن يكون لديه قدرة تحمل واحترام للمواعيد وتقدير للعمل.